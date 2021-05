Lo scontro fra Liz Cheney e Trump sul futuro del Partito Repubblicano (Di lunedì 3 maggio 2021) L'elezione americana del 2020 è finita da parecchi mesi e Joe Biden, il nuovo presidente, è in carica da più di cento giorni. Nonostante questa realtà i repubblicani continuano a discutere ed agire con tentativi che non intendono ribaltare l'esito ma semplicemente continuare la falsa realtà che il presidente legittimo sia Donald Trump. Si tratta di comportamenti aberranti che spingono il Partito Repubblicano verso il completo rifiuto della realtà condivisa che ci permette di partecipare nella democrazia, senza riguardo di quale Partito abbia la meglio nelle diverse contese elettorali.L'ultimo tentativo di nota per confermare questa realtà semplicemente repubblicana ci viene offerto dalla Stato dell'Arizona, vinto da Biden a novembre con un margine di 11mila voti. Nessun candidato democratico presidenziale vinceva nel ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 3 maggio 2021) L'elezione americana del 2020 è finita da parecchi mesi e Joe Biden, il nuovo presidente, è in carica da più di cento giorni. Nonostante questa realtà i repubblicani continuano a discutere ed agire con tentativi che non intendono ribaltare l'esito ma semplicemente continuare la falsa realtà che il presidente legittimo sia Donald. Si tratta di comportamenti aberranti che spingono ilverso il completo rifiuto della realtà condivisa che ci permette di partecipare nella democrazia, senza riguardo di qualeabbia la meglio nelle diverse contese elettorali.L'ultimo tentativo di nota per confermare questa realtà semplicemente repubblicana ci viene offerto dalla Stato dell'Arizona, vinto da Biden a novembre con un margine di 11mila voti. Nessun candidato democratico presidenziale vinceva nel ...

