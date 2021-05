LIVE MotoGP, Test Jerez in DIRETTA: Valentino Rossi sale in 14a posizione, in vetta le Suzuki e Vinales (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.07 Franco Morbidelli di nuovo in pista a Jerez, seguito anche da Maverick Vinales. Valentino Rossi chiude un altro giro ma lavora sul passo e non sul time attack. 55° giro per il “Dottore”. 16.04 Di nuovo in pista Valentino Rossi, impegnato nel suo 53° giro. In scena anche Marini, Bastianini, Nakagami e Petrucci, tutti su tempi poco indicativi 16.01 Per Francesco Bagnaia il Test si conclude con, attualmente, una 9a posizione in 1:37.690 e 40 giri. Ieri in gara ha fatto segnare il miglior crono in 1:38.059 nel corso del nono giro, mentre in Q2 era sceso fino a 1:36.960 15.58 Già conclusa la giornata per “Pecco” Bagnaia che parla a sky Sport: “Bella sensazione essere lassù in ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.07 Franco Morbidelli di nuovo in pista a, seguito anche da Maverickchiude un altro giro ma lavora sul passo e non sul time attack. 55° giro per il “Dottore”. 16.04 Di nuovo in pista, impegnato nel suo 53° giro. In scena anche Marini, Bastianini, Nakagami e Petrucci, tutti su tempi poco indicativi 16.01 Per Francesco Bagnaia ilsi conclude con, attualmente, una 9ain 1:37.690 e 40 giri. Ieri in gara ha fatto segnare il miglior crono in 1:38.059 nel corso del nono giro, mentre in Q2 era sceso fino a 1:36.960 15.58 Già conclusa la giornata per “Pecco” Bagnaia che parla a sky Sport: “Bella sensazione essere lassù in ...

