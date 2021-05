LIVE MotoGP, Test Jerez in DIRETTA: Valentino Rossi fatica sul ritmo, Suzuki prova a migliorare il giro secco (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 Alex Rins, spagnolo di casa Suzuki, è il pilota con più giri all’attivo dopo oltre due ore di azione. L’iberico è al momento secondo ed ha completato 32 passaggi sul traguardo. Giornata di lavoro per il teammate di Joan Mir dopo una difficile giornata ieri. 12.26 Si continua senza sosta a Jerez de la Frontera. La pit lane resterà aperta fino a questa sera alle 18.00. Non sono previste pause. 12.21 Ecco le prime immagini odierne di Marc Marquez impegnato nei Test di Jerez: #MM93 ha completado 4 vueltas en su primera salida del día en los #JerezTest de #MotoGP. Toca probar y probarse. En esas 4 vueltas ha llegado al duodécimo puesto en la tabla. 5 horas y 42 minutos por delante. ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32 Alex Rins, spagnolo di casa, è il pilota con più giri all’attivo dopo oltre due ore di azione. L’iberico è al momento secondo ed ha completato 32 passaggi sul traguardo. Giornata di lavoro per il teammate di Joan Mir dopo una difficile giornata ieri. 12.26 Si continua senza sosta ade la Frontera. La pit lane resterà aperta fino a questa sera alle 18.00. Non sono previste pause. 12.21 Ecco le prime immagini odierne di Marc Marquez impegnato neidi: #MM93 ha completado 4 vueltas en su primera salida del día en los #de #. Toca probar y probarse. En esas 4 vueltas ha llegado al duodécimo puesto en la tabla. 5 horas y 42 minutos por delante. ...

