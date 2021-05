LIVE MotoGP | Test Jerez in DIRETTA | semaforo verde | Ducati al lavoro con Bagnaia

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.37 Super crono di Maverick Vinales!!! 1’37?135 per lo spagnolo della Yamaha Factory, che ha effettuato presumibilmente un time-attack con gomme nuove. 11.35 Buoni segnali in pista però per la casa di Iwata, con Vinales che torna in pista e si migliora ulteriormente in 1’37?622! Risale anche Franco Morbidelli, 4° in 1’37?9. 11.33 Nel frattempo arriva la conferma ufficiale del forfait di Fabio Quartararo. Yamaha comunica che il francese si sottoporrà quest’oggi a dei controlli medici in seguito ai problemi fisici di ieri all’avambraccio. Update:@FabioQ20 will not be riding at thetoday. Following the issue he experienced during yesterday’s race, he will undergo a medical check-up. We will keep you posted on any further updates.#MonsterYamaha ...