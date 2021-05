LIVE MotoGP, Test Jerez in DIRETTA: Rins guida il gruppo davanti a Vinales. Morbidelli è il migliore degli italiani davanti a Bagnaia (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Simulazione qualifica per Joan Mir. Attendiamo i riscontri cronometrici del pilota Suzuki. 15.21 Dopo una lunga sosta rientra in pista anche Joan Mir. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, è al momento sesto posto assoluto dopo aver compiuto 48 passaggi. 15.17 Scivolata senza conseguenze per Savadori all’ultima curva del circuito. L’alfiere di Aprilia si stava migliorando nel secondo e nel terzo intertempo. 15.13 Mantiene il diciassettesimo posto Valentino Rossi che da oltre un ora non è impegnato in pista. Il ‘Dottore’ continua il lavoro in vista del Gran Premio di Francia, previsto a metà maggio. 15.10 Savadori in pista con l’Aprilia, moto che continua a migliorare su tutte le piste. La conferma arriva da Aleix Espargarò che nei primi passaggi del GP di ieri era in grado di tenere il ritmo dei ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Simulazione qualifica per Joan Mir. Attendiamo i riscontri cronometrici del pilota Suzuki. 15.21 Dopo una lunga sosta rientra in pista anche Joan Mir. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, è al momento sesto posto assoluto dopo aver compiuto 48 passaggi. 15.17 Scivolata senza conseguenze per Savadori all’ultima curva del circuito. L’alfiere di Aprilia si stava migliorando nel secondo e nel terzo intertempo. 15.13 Mantiene il diciassettesimo posto Valentino Rossi che da oltre un ora non è impegnato in pista. Il ‘Dottore’ continua il lavoro in vista del Gran Premio di Francia, previsto a metà maggio. 15.10 Savadori in pista con l’Aprilia, moto che continua a migliorare su tutte le piste. La conferma arriva da Aleix Espargarò che nei primi passaggi del GP di ieri era in grado di tenere il ritmo dei ...

