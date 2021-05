LIVE MotoGP, Test Jerez in DIRETTA: giornata fondamentale in casa Yamaha Petronas per Valentino Rossi (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.03 Il cronometro è già partito ma nessun pilota è ancora entrato in pista sul circuito intitolato ad Angel Nieto. 10.00 SEMAFORO VERDE! Cominciano ufficialmente le 8 ore di Test della MotoGP a Jerez. 9.56 Yamaha e Aprilia saranno presumibilmente costrette a fare i conti con i forfait odierni di Fabio Quartararo e Aleix Espargarò, i quali hanno entrambi sofferto problemi agli avambracci nel corso della gara di ieri. 9.52 I team potranno quindi effettuare delle prove comparative importanti rispetto al weekend di gara appena disputato sempre a Jerez, in modo da capire meglio il potenziale delle rispettive moto in vista del prosieguo del campionato. 9.45 Ieri Valentino Rossi è stato molto ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.03 Il cronometro è già partito ma nessun pilota è ancora entrato in pista sul circuito intitolato ad Angel Nieto. 10.00 SEMAFORO VERDE! Cominciano ufficialmente le 8 ore didella. 9.56e Aprilia saranno presumibilmente costrette a fare i conti con i forfait odierni di Fabio Quartararo e Aleix Espargarò, i quali hanno entrambi sofferto problemi agli avambracci nel corso della gara di ieri. 9.52 I team potranno quindi effettuare delle prove comparative importanti rispetto al weekend di gara appena disputato sempre a, in modo da capire meglio il potenziale delle rispettive moto in vista del prosieguo del campionato. 9.45 Ieriè stato molto ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2021 #SpanishGP #JerezGP #IrtaTest #TestIrta #TestJerez #Jereztest Livetiming e commento dall'autodromo… - LaJeTeo_58 : Pensavate che il weekend di Jerez fosse terminato eh? E invece no! Siamo live per raccontarvi l'intera giornata deg… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2021 #SpanishGP #JerezGP #IrtaTest #TestIrta #TestJerez #Jereztest Livetiming e commento dall'autodr… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (LIVE: La conferenza stampa MotoGP™ e After The Flag) è stato pubblicato sul sito del… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (LIVE: La conferenza stampa MotoGP™ e After The Flag) è stato pubblicato su Motormania… -