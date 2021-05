LIVE Fognini-Taberner | Masters1000 Madrid in DIRETTA | l’azzurro vuole regalarsi Berrettini al 2° turno

(Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladel match Fabio-Carlos, valevole per il primodel Masters 1000 di. Si tratta del ritorno in campo del ligure dopo la squalifica ricevuta a Barcellona per aver insultato un giudice di linea. Una vicenda chedimenticare in fretta, concentrandosi solo sul campo, dove ha la possibilità diun posto nel secondocontro Matteoin un derby azzurro sicuramente molto affascinante. Non sarà un match semplice, anche se la classifica dei due giocatori direbbe il contrario.è numero 28, mentre ...

infoitsport : LIVE Fognini-Taberner, risultato in tempo reale Atp Madrid 2021: inizio ore 15.00 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Fognini

OA Sport

Fabioaffronta Carlos Taberner in occasione del primo turno del Masters 1000 di Madrid 2021 . L'... Inoltre, ilstreaming sarà disponibile su Sky Go per gli abbonati. In alternativa, ...... in particolar modo gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Fabio. ... Inoltre, ilstreaming sarà disponibile su Sky Go per gli abbonati. Inoltre, Sportface.it invece ...Solo uno degli italiani in gara all’ATP Madrid 2021 scenderà in campo domani: si tratta di Fabio Fognini, che affronterà il qualificato Carlos Taberner (che ha battuto l’italiano Lorenzo Musetti): app ...Il torneo Mutua Madrid Open 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Madrid, in Spagna, vedrà domani disputarsi altri dieci incontri del tabellone pri ...