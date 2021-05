"L'Italia di Magnum. Da Robert Capa a Paolo Pellegrin" la mostra - viaggio tra passato e tradizione del Bel Paese

globalistIT : - CatelliRossella : L'Italia di Magnum, viaggio tra storia e costume - Arte - ANSA - ANSA_med : Mostre: l'Italia di Magnum, viaggio tra storia e costume. Da Capa a Pellegrin, a Genova il Belpaese in 200 scatti d… - solospettacolo : L'Italia di Magnum, viaggio tra storia e costume - compgirodivite : L’Italia ritratta dai fotografi Magnum è di scena a Genova -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Magnum

ANSA Nuova Europa

...il santo frate francescano che ha propagato la devozione per il nome di Gesù e ha percorso l'... per la Biblioteca Apostolica Vaticana, dalla Fondazione Gaudium? Maria e João ...Dagli sguardi di autori di spicco internazionale emergono 70 anni di storia, cronaca e costume dell', nella mostra 'L'di. Da Robert Capa a Paolo Pellegrin'. L'esposizione si terrà a Palazzo Ducale, a Genova, nella Loggia degli Abati dal 6 maggio al 18 luglio. Si distinguono, nell'itinerario che si ...L’esposizione, allestita a Palazzo Ducale di Genova nella Loggia degli Abati dal 6 maggio al 18 luglio, raccoglie 200 scatti d’autore ...Da Capa a Pellegrin, a Genova il Belpaese in 200 scatti d'autore: nella Loggia degli Abati dal 6 maggio al 18 luglio ...