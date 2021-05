L’Inter ha vinto perché fuori dalla Champions? Ha giocato tre partite meno del Napoli (Di lunedì 3 maggio 2021) Con quello appena conquistato Antonio Conte è arrivato a quota cinque campionati vinti (tre con la Juventus, uno col Chelsea e uno con L’Inter), ai quali si vanno aggiunte due promozioni dalla B alla A (una alla guida del Bari e una col Siena), una FA Cup vinta col Chelsea, una finale e una semifinale di Europa League (rispettivamente con Inter e Juventus), il secondo posto dello scorso anno con L’Inter e un quarto di finale (perso soltanto ai rigori) raggiunto agli Europei del 2016, alla guida della Nazionale Italiana con molto probabilità meno forte degli ultimi 30 anni (basti pensare che in attacco c’erano Eder, Pellè e Zaza). A conti fatti, finora, l’unica esperienza veramente negativa è stata quella alla guida dell’Atalanta (la sua prima esperienza in massima serie), quando si dimise dopo sole 13 gare di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 maggio 2021) Con quello appena conquistato Antonio Conte è arrivato a quota cinque campionati vinti (tre con la Juventus, uno col Chelsea e uno con), ai quali si vanno aggiunte due promozioniB alla A (una alla guida del Bari e una col Siena), una FA Cup vinta col Chelsea, una finale e una semifinale di Europa League (rispettivamente con Inter e Juventus), il secondo posto dello scorso anno cone un quarto di finale (perso soltanto ai rigori) raggiunto agli Europei del 2016, alla guida della Nazionale Italiana con molto probabilitàforte degli ultimi 30 anni (basti pensare che in attacco c’erano Eder, Pellè e Zaza). A conti fatti, finora, l’unica esperienza veramente negativa è stata quella alla guida dell’Atalanta (la sua prima esperienza in massima serie), quando si dimise dopo sole 13 gare di ...

