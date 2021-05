Lillo “smentisce” Fedez | “Nessuno ha mai parlato di censura”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag –Petrolo, del duo comicoe Greg e noto al grande pubblico per aver partecipato a Lol, condotto proprio dal discusso, era tra il “cast” del Concertone del Primo Maggio. Nel ruolo di conduttore, ha partecipato alla famigerata telefonata coi dirigenti Rai ma nega che qualcuno abbia minacciato dire il signor Ferragni: “Semmai si èdi edulcorare”.e la telefonata conIntervistato sull’intervento didal Corriere della Sera,ha raccontato la sua versione dei fatti e nello specifico quel che lui ha sentito e visto nel corso della telefonata coi dirigenti Rai, accusati dal rapper di aver cercato dirlo (con tanto di telefonata registrata, sebbene ...

Ultime Notizie dalla rete : Lillo smentisce

Il Primato Nazionale

esordisce provando a spiegare le ragioni della telefonata, Fedez parla di censura, chiede ... Viale Mazzinie il rapper pubblica un video con due minuti della telefonata, che qui di ...Il colloquio è animato,si dice d'accordo inizialmente con Fedez, ma poi cede la parola alle "... Poco dopo una nota della Raiil tentativo di censura. E a quel punto, nella notte fra ...Anche il comico Lillo, presentatore del Concerto del Primo Maggio, è intervenuto nella telefonata Rai-Fedez: cosa ha detto al cantante ...Interviene il capogruppo del Carroccio in commissione di Vigilanza Rai: "Chiederemo approfondimenti per vedere se ci sono gli estremi per un esposto alla ...