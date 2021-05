Lillo Petrolo | Mi hanno chiesto di chiamare Fedez da amico Nessuno ha parlato di censura | ma di edulcorare

(Di lunedì 3 maggio 2021) “Noi conduttori non eravamo affatto preoccupati per l’intervento dima per il clima di ansia eccessiva che si stava creando, a discapito delle nostre prove”., conduttore del Concertone del primo maggio con Ambra e Stefano Fresi, ricostruisce con AGI il retroscena della polemica che ha scosso il mondo politico e televisivo.“E’ stato un errore coinvolgerci, sarebbe stato meglio tenerci fuori evitando di caricarci di certe ansie alla vigilia del concerto” premette, raccontando quindi le fasi chepreceduto la sua telefonata a: “In riunione c’era una certa preoccupazione e quando midi chiamarlo daio ho chiarito da subito che l’intervento diera legittimo e inattaccabile e che ...

Dopo la polemica legata alla presunta censura della Rai contro Fedez durante il Concertone del Primo Maggio, parla, noto componente del duo comicoe Greg e conduttore, assieme ad Ambra Angiolini e Stefano Fresi, dell'evento per la Festa dei lavoratori. "Noi conduttori non eravamo affatto ...E d'altronde,del concerto era uno dei conduttori . Dopo due giorni di polemica, parla anche lui e spiega: "Non eravamo affatto preoccupati per l'intervento di Fedez ma per il clima di ...Il comico, nel cast del concerto del primo maggio, chiarisce la sua posizione: "Non avrebbero dovuto coinvolgere noi conduttori. Io ero d'accordo con lui" ...Lillo Petrolo torna a mente fredda a quei momenti di concitazione, dopo la telefonata tra Fedez e i vertici Rai ...