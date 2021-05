Libia Marina italiana soccorre 7 pescherecci | Minacciati da arrivo gommone da costa cirenaica

(Di lunedì 3 maggio 2021) Sottosegretario Pucciarelli: "Non possiamo più permettere che i nostri, che svolgono legittimamente l'attività di pesca in acque internazionali, possano essereo addirittura sequestrati dalle autorità libiche, così come accaduto il 1 settembre 2020 ad opera di una motovedetta libica delle forze di Haftar"

corrmezzogiorno : #Palermo Libia, la Marina italiana soccorre sette pescherecci - CorriereQ : Libia: Marina italiana soccorre 7 pescherecci - gierrenne : ??@PucciarelliLega? “minacciati da arrivo gommone da costa Cirenaica” - giornaleradiofm : Libia: Marina italiana soccorre 7 pescherecci: (ANSA) - ROMA, 03 MAG - 'La fregata 'Alpino' della nostra Marina mil… - iconanews : Libia: Marina italiana soccorre 7 pescherecci -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Marina

Agenzia ANSA

"La fregata 'Alpino' della nostramilitare è intervenuta questa mattina in soccorso di 7 pescherecci italiani minacciati dall'arrivo ad alta velocità di un gommone proveniente dalla costa Cirenaica. Le imbarcazioni italiane, ...ROMA - "La fregata "Alpino" della nostramilitare è intervenuta questa mattina in soccorso di 7 pescherecci italiani minacciati dall'...dialogo con le autorità esecutive neo - elette della, ...Sottosegretario Pucciarelli: "Non possiamo più permettere che i nostri pescherecci, che svolgono legittimamente l'attività di pesca in acque internazionali, possano essere minacciati o addirittura seq ..."La fregata 'Alpino' della nostra Marina militare è intervenuta questa mattina in soccorso di 7 pescherecci italiani minacciati dall'arrivo ad alta velocità di un gommone proveniente dalla costa Ciren ...