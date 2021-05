Libertà di stampa, a Roma la manifestazione per chiedere la liberazione di Julian Assange: “Trattato da terrorista in Regno Unito” – Video (Di lunedì 3 maggio 2021) In occasione della giornata per la Libertà di stampa, il comitato “Italiani per Assange” ha deciso di manifestare a Piazza del Popolo a Roma per informare i cittadini e sostenere la causa del giornalista Julian Assange, attualmente detenuto in un carcere di massima sicurezza nel Regno Unito, dopo aver pubblicato documenti riservati sulla piattaforma WikiLeaks. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) In occasione della giornata per ladi, il comitato “Italiani per” ha deciso di manifestare a Piazza del Popolo aper informare i cittadini e sostenere la causa del giornalista, attualmente detenuto in un carcere di massima sicurezza nel, dopo aver pubblicato documenti riservati sulla piattaforma WikiLeaks. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

