L’Europa ci riprova sui pagamenti digitali. L’alleanza per sfidare Usa e Cina (Di lunedì 3 maggio 2021) Forse L’Europa ne ha davvero abbastanza di essere l’eterna bella e incompiuta. Quella terza incomoda mai veramente determinante nei grandi scacchieri dell’economia globale. Il principio è noto: senza massa critica non si va da nessuna parte. Può essere letta in questa ottica l’indiscrezione che vorrebbe sul punto di nascere un’alleanza tra alcune grandi banche europee e big delle carte di pagamento per creare una sorta di fronte paneuropeo alternativo ai giganti americani e cinesi, da Visa a Mastercard, passando per PayPal e Apple. L’indiscrezione, lanciata dal Financial Times, parla di un pool di 40 esperti a lavoro per creare il primo nocciolo della santa alleanza per i pagamenti entro il prossimo settembre. L’obiettivo è quello di fornire tutti principali servizi ma solo ed esclusivamente ricorrendo a operatori del Vecchio Continente. Per dirla con ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 maggio 2021) Forsene ha davvero abbastanza di essere l’eterna bella e incompiuta. Quella terza incomoda mai veramente determinante nei grandi scacchieri dell’economia globale. Il principio è noto: senza massa critica non si va da nessuna parte. Può essere letta in questa ottica l’indiscrezione che vorrebbe sul punto di nascere un’alleanza tra alcune grandi banche europee e big delle carte di pagamento per creare una sorta di fronte paneuropeo alternativo ai giganti americani e cinesi, da Visa a Mastercard, passando per PayPal e Apple. L’indiscrezione, lanciata dal Financial Times, parla di un pool di 40 esperti a lavoro per creare il primo nocciolo della santa alleanza per ientro il prossimo settembre. L’obiettivo è quello di fornire tutti principali servizi ma solo ed esclusivamente ricorrendo a operatori del Vecchio Continente. Per dirla con ...

ferne1908 : RT @siwel44it: @AnnalisaChirico Con il governo Conte e Arcuri l'Italia era prima in Europa per vaccini fatti, ora quattordicesima. Riprova… - Mauro5514 : RT @siwel44it: @AnnalisaChirico Con il governo Conte e Arcuri l'Italia era prima in Europa per vaccini fatti, ora quattordicesima. Riprova… - Frances47226166 : RT @siwel44it: @AnnalisaChirico Con il governo Conte e Arcuri l'Italia era prima in Europa per vaccini fatti, ora quattordicesima. Riprova… - kiara86769608 : RT @siwel44it: @AnnalisaChirico Con il governo Conte e Arcuri l'Italia era prima in Europa per vaccini fatti, ora quattordicesima. Riprova… - sissiisissi2 : RT @siwel44it: @AnnalisaChirico Con il governo Conte e Arcuri l'Italia era prima in Europa per vaccini fatti, ora quattordicesima. Riprova… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa riprova Europa o morte: migranti pronti a tutto per lasciare Tunisia - News Analysis - ANSAMed ANSAmed