Letta lotta per il Quirinale ma parcheggia il partito dentro la Ztl

(Di lunedì 3 maggio 2021) Che Enricofinisse in una posizione difficile era nella logica degli eventi. Ha ereditato un PD che aveva puntato tutto su Giuseppe Conte, si è ritrovato in una crisi di governo e poi in un governo Draghi con la coalizione allargata alla Lega e a Forza Italia. Come se non bastasse lo stesso Conte ha poi assunto la leadership del Movimento 5 Stelle,con cui il PD stava cercando di costruire una alleanza strutturale.ha dovuto ingoiare l'amaro calice di un governo con la destra che ha fatto venire meno il processo di delegittimazione dell'avversario, dipinto come anti-europeista, nazionalista, becero, su cui i democratici hanno prosperato politicamente negli ultimi dieci anni. Il segretario del PD, dunque, ha poche frecce al suo arco politico. E' difficile averne dopo dieci anni quasi continui di governo ed è ...