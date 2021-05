L’Eredità 3 maggio 2021: Davide torna campione ma stavolta indovina la parola alla Ghigliottina (Di lunedì 3 maggio 2021) torna ad essere Davide il campione de L’Erdità ed è lui ad andare alla Ghigliottina nella puntata del 3 maggio 2021 delL’Eredità. Le cinque parole “indizio” proposte durante la Ghigliottina (che ha portato il campione a concorrere per 35.000 dopo alcuni dimezzamenti) erano: VivereSeraAlbumSottosuoloScuola. Queste cinque parole hanno portato il campione a scrivere nel proprio cartoncino Ricordi, parola che trova un legame con Vivere, Album e Scuola – ma difficile da collegare a Sera e Sottosuolo. Spiega poi Insinna che c’è una canzone del Quartetto Cetra chiamata ‘I Ricordi della Sera’. E c’è Memorie del sottosuolo o Ricordi dal sottosuolo, libro di Fëdor ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 3 maggio 2021)ad essereilde L’Erdità ed è lui ad andarenella puntata del 3del. Le cinque parole “indizio” proposte durante la(che ha portato ila concorrere per 35.000 dopo alcuni dimezzamenti) erano: VivereSeraAlbumSottosuoloScuola. Queste cinque parole hanno portato ila scrivere nel proprio cartoncino Ricordi,che trova un legame con Vivere, Album e Scuola – ma difficile da collegare a Sera e Sottosuolo. Spiega poi Insinna che c’è una canzone del Quartetto Cetra chiamata ‘I Ricordi della Sera’. E c’è Memorie del sottosuolo o Ricordi dal sottosuolo, libro di Fëdor ...

