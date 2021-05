LeBron James cercauna sedia da gaming! E i social si danno da fare

LeBron James cerca...una sedia da gaming! E i social si danno da fare (Di lunedì 3 maggio 2021) LeBron James è il più grande giocatore di basket del mondo e anche una celebrità al di fuori del campo, visti i suoi impegni filantropici e imprenditoriali. A 36 anni è ancora in lizza per vincere un altro campionato NBA come forse il miglior giocatore della lega. Tuttavia la star del basket ha anche altre passioni tra cui i videogiochi. Con compagni di squadra come Dennis Schroder e Anthony Davis già giocatori accaniti e il figlio Bronny James che è entrato a far parte del FaZe Clan, i legami di LeBron con i giochi non sono una novità. Ora sembra stia cercando di essere ancora più coinvolto nel mondo del gaming. Attraverso Twitter LeBron ha chiesto: "Chi produce la sedia da gioco migliore e più comoda?" specificando che la sedia sarebbe destinata a lui. TimTheTatMan, ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 3 maggio 2021)è il più grande giocatore di basket del mondo e anche una celebrità al di fuori del campo, visti i suoi impegni filantropici e imprenditoriali. A 36 anni è ancora in lizza per vincere un altro campionato NBA come forse il miglior giocatore della lega. Tuttavia la star del basket ha anche altre passioni tra cui i videogiochi. Con compagni di squadra come Dennis Schroder e Anthony Davis già giocatori accaniti e il figlio Bronnyche è entrato a far parte del FaZe Clan, i legami dicon i giochi non sono una novità. Ora sembra stia cercando di essere ancora più coinvolto nel mondo del gaming. Attraverso Twitterha chiesto: "Chi produce lada gioco migliore e più comoda?" specificando che lasarebbe destinata a lui. TimTheTatMan, ...

