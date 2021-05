League of Legends Arcane è la serie animata di LOL in arrivo su Netflix, ecco il teaser trailer (Di lunedì 3 maggio 2021) Netflix ha recentemente annunciato che una serie animata basata su League of Legends, chiamata Arcade, arriverà sulla piattaforma in autunno. Ovviamente per ora è stato rivelato poco riguardo ai contenuti effettivi della serie, ma grazie anche solo al breve teaser postato su Twitter dal colosso americano riusciamo a capire qualcosa sulla trama. Il teaser si apre infatti con una lotta tra Vi, Jinx e due personaggi non identificati, uno che corre sui muri e uno che sembra avere poteri legati all'elettricità. Sappiamo quindi che almeno due dei personaggi principali sono già parte integrante dell'universo di League of Legends, e che probabilmente la trama sarà incentrata sulla loro origin story. ecco il ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 3 maggio 2021)ha recentemente annunciato che unabasata suof, chiamata Arcade, arriverà sulla piattaforma in autunno. Ovviamente per ora è stato rivelato poco riguardo ai contenuti effettivi della, ma grazie anche solo al brevepostato su Twitter dal colosso americano riusciamo a capire qualcosa sulla trama. Ilsi apre infatti con una lotta tra Vi, Jinx e due personaggi non identificati, uno che corre sui muri e uno che sembra avere poteri legati all'elettricità. Sappiamo quindi che almeno due dei personaggi principali sono già parte integrante dell'universo diof, e che probabilmente la trama sarà incentrata sulla loro origin story.il ...

