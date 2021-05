Le varianti Covid più diffuse aumentano il ricovero dei più giovani? Cosa dice il recente studio Ue (Di lunedì 3 maggio 2021) Sta ottenendo attenzione uno studio del 22 aprile 2021 apparso sulla rivista scientifica Eurosurveillance. La ricerca sull’impatto delle varianti del nuovo Coronavirus coinvolge diversi istituti di ricerca dell’Unione europea. Riguarda i casi Covid-19 associati alle varianti di maggiore preoccupazione e di interesse (VOC e non VOC). I ricercatori rilevano in 23 mila casi (su 3,2 milioni) in sette Paesi europei, che le VOC sarebbero correlate a maggiori ospedalizzazioni, determinando maggior rischio nella fascia di età tra i 20 e 39 anni (fino tre volte maggiore rispetto ai casi non VOC). Nulla di rilevante sembra esserci invece andando a vedere i ricoveri in terapia intensiva. «Nei gruppi di età tra 20-39 e 40-59 anni avevano, rispettivamente, probabilità di ospedalizzazione 3,0 e 2,3 volte superiori rispetto ai ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 maggio 2021) Sta ottenendo attenzione unodel 22 aprile 2021 apparso sulla rivista scientifica Eurosurveillance. La ricerca sull’impatto delledel nuovo Coronavirus coinvolge diversi istituti di ricerca dell’Unione europea. Riguarda i casi-19 associati alledi maggiore preoccupazione e di interesse (VOC e non VOC). I ricercatori rilevano in 23 mila casi (su 3,2 milioni) in sette Paesi europei, che le VOC sarebbero correlate a maggiori ospedalizzazioni, determinando maggior rischio nella fascia di età tra i 20 e 39 anni (fino tre volte maggiore rispetto ai casi non VOC). Nulla di rilevante sembra esserci invece andando a vedere i ricoveri in terapia intensiva. «Nei gruppi di età tra 20-39 e 40-59 anni avevano, rispettivamente, probabilità di ospedalizzazione 3,0 e 2,3 volte superiori rispetto ai ...

