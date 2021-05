Le ultimissime sulle probabili formazioni di Manchester City-PSG (Di lunedì 3 maggio 2021) Alle ore 21.00 all’Etihad Stadium domani sera è prevista la sfida di ritorno delle semifinali della Champions League tra Manchester City e PSG. Guardiola dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Bernardo Silva prima punta, Foden e Mahrez esterni e De Bruyne collocato invece sulla linea della trequarti. Per il centrocampo confermato Gundogan affiancato da Rodri, c’è però Fernandinho che scalpita dalla panchina. Per Pochettino l’assente annunciato sarà Gueye, squalificato. Al suo posto Danilo, pronto a far coppia con Paredes dal primo minuto. In difesa Kimbepmbe e Marquinhos centrali, Dagba e Florenzi sulle fasce. Pochi dubbi in avanti, ci saranno Mbappè, Neymar e Di Maria, con l’azzurro Verratti pronto sulla linea della trequarti. Ecco le probabili scelte dei due tecnici: Manchester City ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) Alle ore 21.00 all’Etihad Stadium domani sera è prevista la sfida di ritorno delle semifinali della Champions League trae PSG. Guardiola dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Bernardo Silva prima punta, Foden e Mahrez esterni e De Bruyne collocato invece sulla linea della trequarti. Per il centrocampo confermato Gundogan affiancato da Rodri, c’è però Fernandinho che scalpita dalla panchina. Per Pochettino l’assente annunciato sarà Gueye, squalificato. Al suo posto Danilo, pronto a far coppia con Paredes dal primo minuto. In difesa Kimbepmbe e Marquinhos centrali, Dagba e Florenzifasce. Pochi dubbi in avanti, ci saranno Mbappè, Neymar e Di Maria, con l’azzurro Verratti pronto sulla linea della trequarti. Ecco lescelte dei due tecnici:...

