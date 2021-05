Le sneakers adidas Yeezy 450 sono il prodotto moda più desiderato al mondo (Di lunedì 3 maggio 2021) Le sneakers adidas più desiderate in assoluto sono oggi le Yeezy 450 bianche. Si tratta del modello al primo posto in questo momento nel Lyst Index, la classifica dei brand e dei prodotti di moda più ricercati nel Google del lusso su scala mondiale del primo trimestre dell'anno. Come si fa ad acquistare una sneaker in edizione ultra limitata, visto che la loro disponibilità si esaurisce di solito in pochi secondi? La prima risposta è che ci vuole fortuna. Poi, riflettendoci, ne viene da dare una meno di pancia: bisogna essere molto fortunati. La terza è che ci vuole l’aiuto di un esercito di bot, programmi che raggiungono la schermata di pagamento più velocemente di qualsiasi essere umano e sono la forma più popolare di hacking. Il quarto è appoggiarsi ai portali di rivendita. E il ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Lepiù desiderate in assolutooggi le450 bianche. Si tratta del modello al primo posto in questo momento nel Lyst Index, la classifica dei brand e dei prodotti dipiù ricercati nel Google del lusso su scala mondiale del primo trimestre dell'anno. Come si fa ad acquistare una sneaker in edizione ultra limitata, visto che la loro disponibilità si esaurisce di solito in pochi secondi? La prima risposta è che ci vuole fortuna. Poi, riflettendoci, ne viene da dare una meno di pancia: bisogna essere molto fortunati. La terza è che ci vuole l’aiuto di un esercito di bot, programmi che raggiungono la schermata di pagamento più velocemente di qualsiasi essere umano ela forma più popolare di hacking. Il quarto è appoggiarsi ai portali di rivendita. E il ...

