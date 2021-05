Le regole dell’Europa per una IA antropocentrica, etica, sicura e inclusiva (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo tre anni di lavori preparatori, i legislatori dell’Unione europea hanno aperto la strada a un’Intelligenza Artificiale (IA) europea etica. Ora ci vorranno due anni perché la proposta, pubblicata il 21 aprile, possa entrare in vigore e imprimere una direzione specifica sui sistemi di IA: «Queste regole rappresentano una svolta, che consentirà all’Ue lo sviluppo di nuove norme globali per un’IA affidabile», ha dichiarato la vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager, che ha ribadito come «per l’intelligenza artificiale, la fiducia non è facoltativa, è indispensabile». La proposta dell’Ue è l’ultima tappa di un cammino che il Consiglio ha intrapreso nel 2017 sulla scia del regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR), recepito in Italia nel 2018. Mentre la Commissione europea creava un gruppo di lavoro formato da 52 membri, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo tre anni di lavori preparatori, i legislatori dell’Unione europea hanno aperto la strada a un’Intelligenza Artificiale (IA) europea. Ora ci vorranno due anni perché la proposta, pubblicata il 21 aprile, possa entrare in vigore e imprimere una direzione specifica sui sistemi di IA: «Questerappresentano una svolta, che consentirà all’Ue lo sviluppo di nuove norme globali per un’IA affidabile», ha dichiarato la vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager, che ha ribadito come «per l’intelligenza artificiale, la fiducia non è facoltativa, è indispensabile». La proposta dell’Ue è l’ultima tappa di un cammino che il Consiglio ha intrapreso nel 2017 sulla scia del regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR), recepito in Italia nel 2018. Mentre la Commissione europea creava un gruppo di lavoro formato da 52 membri, ...

anitaelaura : RT @RadioBullets: Europa e piano coordinato 2021 sulla AI. Una proposta per dare regole certe allo sviluppo dell'intelligenza artificiale,… - stati_generali : RT @kuliscioff: Conferenza sul Futuro dell'Europa. Si consultano i cittadini ma non se ne tiene conto. Senza regole e con obiettivi ambigui… - kuliscioff : Conferenza sul Futuro dell'Europa. Si consultano i cittadini ma non se ne tiene conto. Senza regole e con obiettivi… - setteBIT : Dal 2019 - joelmodena : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Quindi: apriamo tutto o chiudiamo tutto? Perché la variante indiana è già in Europa… -

Ultime Notizie dalla rete : regole dell’Europa Le regole dell’Europa per una IA antropocentrica, etica, sicura e inclusiva Linkiesta.it