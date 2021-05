Le proposte di Panini Comics per celebrare al meglio May the 4th (Di lunedì 3 maggio 2021) Il 4 maggio è un giorno di grande festa per tutti gli appassionati dell’universo narrativo creato da George Lucas: è lo Star Wars Day! Come ogni anno, in tutto il mondo milioni di fan partecipano alle tante iniziative pensate per celebrare quella galassia lontana lontana creata negli anni 70 e che ancora oggi continua ad appassionare al cinema e intrattenere i fan con serie tv, fumetti e romanzi. Per celebrare al meglio May the 4th (la cui pronuncia è simile al May the Force be with you, diventato il mantra della saga), Panini Comics invita tutti i lettori alla scoperta di un grande tesoro letterario disponibile in libreria, edicola, fumetteria e su Panini.it. Lo scorso 22 aprile ha debuttato in Italia L’Alta Repubblica– una nuova epoca introdotta nell’universo di Star Wars, un ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Il 4 maggio è un giorno di grande festa per tutti gli appassionati dell’universo narrativo creato da George Lucas: è lo Star Wars Day! Come ogni anno, in tutto il mondo milioni di fan partecipano alle tante iniziative pensate perquella galassia lontana lontana creata negli anni 70 e che ancora oggi continua ad appassionare al cinema e intrattenere i fan con serie tv, fumetti e romanzi. PeralMay the 4th (la cui pronuncia è simile al May the Force be with you, diventato il mantra della saga),invita tutti i lettori alla scoperta di un grande tesoro letterario disponibile in libreria, edicola, fumetteria e su.it. Lo scorso 22 aprile ha debuttato in Italia L’Alta Repubblica– una nuova epoca introdotta nell’universo di Star Wars, un ...

tuttocartoni : Le proposte di Panini Comics per celebrare al meglio #Maythe4th - QuotidianPost : Le proposte di Panini Comics per celebrare al meglio May the 4th - RosyMerola : PANINI COMICS: #STARWARSDAY - Le proposte per celebrare al meglio #Maythe4th e la saga di Star Wars in libreria, ed… - SinergicaMentis : PANINI COMICS: STAR WARS DAY - Le proposte per celebrare al meglio 'May the 4th' e la saga di Star Wars in libreria… - NerdPool_IT : Ritorna il nostro appuntamento settimanale per scoprire insieme tutte le uscite delle etichette Planet Manga, Panin… -