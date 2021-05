Le Certificazioni FIMI della 17^ settimana : tutti gli aggiornamenti (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi, come ogni lunedì, la FIMI pubblicherà le nuove Certificazioni.Noi vi terremo aggiornati in tempo reale . Le Certificazioni FIMI della 17^ settimana Le Certificazioni saranno annunciate nel primo pomeriggio (intorno alle 15) Leggi su quellochetuttivoglionosapere (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi, come ogni lunedì, lapubblicherà le nuove.Noi vi terremo aggiornati in tempo reale . Le17^Lesaranno annunciate nel primo pomeriggio (intorno alle 15)

michiamolina : RT @swxt1es: secondo me oggi la fimi ci fa uscire le denunce per plagio, altro che certificazioni oro #TeamControSangiovese #amemici20 - assvrdo : RT @swxt1es: secondo me oggi la fimi ci fa uscire le denunce per plagio, altro che certificazioni oro #TeamControSangiovese #amemici20 - swxt1es : secondo me oggi la fimi ci fa uscire le denunce per plagio, altro che certificazioni oro #TeamControSangiovese #amemici20 - leemilydi_qctvs : RT @Quellochetutti1: Su questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda le certificazioni Fimi in uscita oggi https:… - laqueenharagion : RT @Quellochetutti1: Su questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda le certificazioni Fimi in uscita oggi https:… -