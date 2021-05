Lazio | Muriqi vuole tornare al Fenerbahce La situazione

(Di lunedì 3 maggio 2021) Calciomercato, la notizia rimbalza dalla Turchia:avrebbe contattato ilper un eventuale ritorno La stagione di Vedatha lasciato tanti interrogativi. L’attaccante dellaha collezionato solo spezzoni di partita, senza ritagliarsi quel ruolo da leader che la società auspicava in estate: solo due reti, divise tra campionato e Coppa. Il malcontento sembra aver investito non solo i tifosi, ma anche il giocatore. Secondo il portale turco Hurriyet, infatti, il giocatore si sarebbe messo in contatto col direttore sportivo delper sondare il terreno, per un eventuale ritorno. L’unico trasferimento possibile, però, sarebbe con la formula del prestito oneroso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

lazio24h : Lazio, Muriqi resterà a Roma: Inzaghi e Tare puntano su di lui - infoitsport : Lazio, Tare e Inzaghi puntano ancora su Muriqi - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Nonostante le indiscrezioni su un possibile ritorno di #Muriqi al #Fenerbahçe, stando a quanto riferito dal nostro colla… - Ekremkonur : RT @CalcioPillole: Nonostante le indiscrezioni su un possibile ritorno di #Muriqi al #Fenerbahçe, stando a quanto riferito dal nostro colla… - CalcioPillole : Nonostante le indiscrezioni su un possibile ritorno di #Muriqi al #Fenerbahçe, stando a quanto riferito dal nostro… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Muriqi

ROMA - Non proprio una stagione esaltante per Vedatalla. Lo dicono i numeri: 29 presenze, 2 reti, 1 assist per un totale di 871' giocati. L'infortunio, il Covid, la concorrenza: il bomber kosovaro non è riuscito ad ingranare al suo primo ...... Correa è il migliore del match(3 - 5 - 2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic ... A disposizione: Alia, Strakosha, Musacchio, Patric,. Allenatore: Inzaghi Genoa (3 - 5 - ...Muriqi torna al centro dei rumors di calciomercato Lazio. Il centravanti kosovaro non ha convinto Inzaghi e può andare via ...Mercato Lazio, la notizia rimbalza dalla Turchia: Muriqi avrebbe contattato il Fenerbahce per un eventuale ritorno La stagione di Muriqi ha lasciato tanti interrogativi. Il giocatore ha collezionato s ...