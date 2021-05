Lavoro | Serracchiani-Di Giorgi | ‘bene governo su legge mondo spettacolo’

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Accogliamo con soddisfazione la notizia che il, in particolare i ministri Franceschini e Orlando, stiano raccogliendo le sollecitazioni ed ilche abbiamo svolto in questi mesi in Parlamento, sia con specifiche proposte di, che nelle commissionie Cultura, a sostegno deldello spettacolo cosi duramente colpito dagli effetti della pandemia Covid-19”. Lo dichiarano le deputate Debora, capogruppo Dem alla Camera, già presidente della commissionee Rosa Maria Di, capogruppo Pd in commissione Cultura. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

AgCultNews : Lavoro, Serracchiani-Di Giorgi (Pd): Bene governo su legge per mondo spettacolo @serracchiani @RosaMDiGiorgi… - ZanollaD : @serracchiani @pdnetwork @Deputatipd @Fedez @SenatoriPD Veramente è un offesa all’intelligenza... mentre Mr. Draghi… - marisavillani : RT @CarloBolognesi1: @EnricoLetta @ZanAlessandro @Fedez @pdnetwork @Deputatipd @SenatoriPD @eurodeputatipd @VCuppi @serracchiani @SimonaMal… - marisavillani : RT @marteblog: @EnricoLetta @Fedez @pdnetwork @ZanAlessandro @Deputatipd @SenatoriPD @eurodeputatipd @VCuppi @serracchiani @SimonaMalpezzi… - marisavillani : RT @giovanni101255: @EnricoLetta @Fedez @pdnetwork @ZanAlessandro @Deputatipd @eurodeputatipd @VCuppi @serracchiani @SimonaMalpezzi @itinag… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Serracchiani

Metro

Invece, quasi per caso, Deboraè stata travolta dalla passione politica e, da ... deputata, vicepresidente del partito, presidente della commissionedella Camera e, dal 30 marzo ...... dimenticando la tempesta di polemiche sullo sfruttamento delminorile in Cambogia che ... dice su Facebook Debora, capogruppo Pd alla Camera. 'Tutti hanno il diritto di sapere se c'...Condividi questo articolo:Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Accogliamo con soddisfazione la notizia che il governo, in particolare i ministri Franceschini e Orlando, stiano raccogliendo le sollecitazioni ed ...“Accogliamo con soddisfazione la notizia che il governo, in particolare i ministri Franceschini e Orlando, stiano raccogliendo le sollecitazioni ed il lavoro che abbiamo svolto in questi mesi in Parla ...