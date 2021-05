Laura Torrisi è tornata a casa: ecco quali sono le sue condizioni di salute (Di lunedì 3 maggio 2021) Laura Torrisi è uscita dall’ospedale e ha dato la notizia sul suo profilo Instagram alla community, facendo sapere come sta adesso C’è una bella notizia: Laura Torrisi è stata dimessa ed è tornata a casa. L’attrice e mamma di Martina, la figlia avuto con il regista Leonardo Pieraccioni, si è dovuta sottoporre ad un nuovo intervento perché la sua battaglia contro l’endometriosi non è finita. Direttamente sul suo profilo Instagram, Laura Torrisi ha condiviso diversi video e foto con i quali ha raccontato il ritorno a casa e come sta adesso. “Un po’ acciaccata e con una pancera per amica, ma finalmente torno a casa” ha scritto l’attrice, pubblicando un selfie allo specchio. Inoltre, ha aggiunto: “Grazie a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 maggio 2021)è uscita dall’ospedale e ha dato la notizia sul suo profilo Instagram alla community, facendo sapere come sta adesso C’è una bella notizia:è stata dimessa ed è. L’attrice e mamma di Martina, la figlia avuto con il regista Leonardo Pieraccioni, si è dovuta sottoporre ad un nuovo intervento perché la sua battaglia contro l’endometriosi non è finita. Direttamente sul suo profilo Instagram,ha condiviso diversi video e foto con iha raccontato il ritorno ae come sta adesso. “Un po’ acciaccata e con una pancera per amica, ma finalmente torno a” ha scritto l’attrice, pubblicando un selfie allo specchio. Inoltre, ha aggiunto: “Grazie a ...

