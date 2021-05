La vigilia di Empoli-Cosenza | le parole di Dionisi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 3 maggio 2021) Alessioha parlato ai microfoni alladi, match valido per la trentaseiesima giornata della Serie B 2020/2021. Non ha rilasciato dichiarazioni invece Roberto Occhiuzzi, che però ha diramato la lista dei convocati per la trasferta in terra toscana. Cosa ha detto Alessio? Il tecnico dei toscani ha parlato della gara e degli obbiettivi stagionali. “Spero sempre che sia la giornata giusta. Rispettiamo l’Ascoli ma pensavamo di far bottino, merito loro. Il campionato è difficile, ora c’è una partita decisiva. Abbiamo la possibilità di giocarci la prima finale. Le finali non sono belle partite e dovremo essere pronti a giocare sugli episodi e sulla prestazione. Dovremo difenderci contro ilche qua viene da tre vittorie in tre precedenti. ...