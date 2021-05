La tronista Samantha Curcio ha scelto: i dettagli e la scena mai visto prima a Uomini e Donne (Di lunedì 3 maggio 2021) Nessuno se lo aspettava, ma nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata sabato scorso, 1 maggio 2021, Samantha Curcio ha scelto. E lo ha fatto con modalità del tutto nuove, al punto che in trasmissione è successo qualcosa mai successo prima. Come sempre, Maria De Filippi è partita mostrando le esterne con i due corteggiatori rimasti, Alessio Ceniccola e Bohdan Beyda. Uomini e Donne, la scelta inaspettata di Samantha Curcio Se il primo è stato molto dolce e ha confessato alla tronista di provare dei sentimenti per lei e di volersela vivere lontano dalle telecamere, il secondo era molto arrabbiato perché in puntata Samantha ha cercato solo il rivale e lui si è sentito il terzo ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 maggio 2021) Nessuno se lo aspettava, ma nel corso della puntata diregistrata sabato scorso, 1 maggio 2021,ha. E lo ha fatto con modalità del tutto nuove, al punto che in trasmissione è successo qualcosa mai successo. Come sempre, Maria De Filippi è partita mostrando le esterne con i due corteggiatori rimasti, Alessio Ceniccola e Bohdan Beyda., la scelta inaspettata diSe il primo è stato molto dolce e ha confessato alladi provare dei sentimenti per lei e di volersela vivere lontano dalle telecamere, il secondo era molto arrabbiato perché in puntataha cercato solo il rivale e lui si è sentito il terzo ...

