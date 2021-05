La svolta di Biden riporta il Governo nella vita degli americani (Di lunedì 3 maggio 2021) È stato un discorso strano quello che Joe Biden ha rivolto al Congresso in concomitanza con i suoi primi cento giorni alla Casa Bianca: le poltrone solitamente piene di Vip, invitati e familiari, hanno accolto solo 200 fra deputati e senatori, a causa delle norme anti-Covid. Chi pensava di essere venuto ad ascoltare un leader di passaggio, arrivato alla Casa Bianca solo per riportare il Paese alla normalità dopo i quattro anni di Donald Trump si è reso conto di essersi sbagliato. Biden ha un altro piano e lo si può anche definire rivoluzionario: salvare la democrazia riportando l’intervento del Governo nelle vite di milioni di americani. “Go Big” dicono quelli che sostengono questa idea: e dunque grandi spese governative su tutto, dalle strade ai ponti, fino ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) È stato un discorso strano quello che Joeha rivolto al Congresso in concomitanza con i suoi primi cento giorni alla Casa Bianca: le poltrone solitamente piene di Vip, inti e familiari, hanno accolto solo 200 fra deputati e senatori, a causa delle norme anti-Covid. Chi pensava di essere venuto ad ascoltare un leader di passaggio, arrivato alla Casa Bianca solo perre il Paese alla normalità dopo i quattro anni di Donald Trump si è reso conto di essersi sbagliato.ha un altro piano e lo si può anche definire rivoluzionario: salvare la democraziando l’intervento delnelle vite di milioni di. “Go Big” dicono quelli che sostengono questa idea: e dunque grandi spese governative su tutto, dalle strade ai ponti, fino ...

HuffPostItalia : La svolta di Biden riporta il Governo nella vita degli americani - preuniop : Gli Usa di Joe Biden fanno un altro passo in avanti, ieri il terzo giorno di negoziati a Vienna con l'Iran, obietti… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: L'economia di Biden, la #Bidenomics, con 6mila miliardi di dollari promette una svolta sociale e green per l'America, oltre… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: L'economia di Biden, la Bidenomics, con 6mila miliardi di dollari promette una svolta sociale e green per l'America, oltre i… - Giordan13829166 : @lageloni Sono positivamente sorpreso da questa forte svolta a sx intrapresa da Biden, sembra quasi avvicinarsi alle posizioni di Sanders. -