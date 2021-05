La società non cresce con il lavoro, ma attraverso l’emancipazione di coloro che la compongono. (Di lunedì 3 maggio 2021) di Yvan Rettore. Ieri in occasione del 1 ° maggio, il Presidente della Repubblica ha pronunciato un discorso in cui ha annunciato quanto segue: “Se il lavoro cresce, cresce anche la nostra società”. Sembrava di sentire un uomo politico del Novecento ed infatti Mattarella è rimasto saldamente ancorato alla mentalità di quel secolo che vedeva Leggi su freeskipper (Di lunedì 3 maggio 2021) di Yvan Rettore. Ieri in occasione del 1 ° maggio, il Presidente della Repubblica ha pronunciato un discorso in cui ha annunciato quanto segue: “Se ilanche la nostra”. Sembrava di sentire un uomo politico del Novecento ed infatti Mattarella è rimasto saldamente ancorato alla mentalità di quel secolo che vedeva

Ultime Notizie dalla rete : società non Gruppo Zegna, partnership con Stellantis per elettrificazione della flotta aziendale "La qualità dei nostri prodotti non può prescindere dal rispetto della natura - afferma Gildo Zegna , CEO della società - In Zegna la preservazione e la tutela dell'ambiente è un valore fondamentale ...

Nuova Arena del Colosseo pronta nel 2023, presentato il progetto vincitore L' Arena del Colosseo si farà e sarà pronta nel 2023, progettata da Milan Ingegneria, società veneziana alla guida di un raggruppamento di imprese che ha vinto il bando di Invitalia , ... ciò non toglie ...

Bioera: tegola dei revisori di Rsm, che bocciano il bilancio 2020 della società guidata da Mazzaro e presiedata da Santanchè
Business Insider Italia