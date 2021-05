La Romania vuole estrarre gas | ma l’Europa ha cambiato idea

(Di lunedì 3 maggio 2021) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Chi passeggia lungo la costa della Dobrugia rumena è presto colpito dal contrasto. A prima vista si contempla uno dei luoghi in Europa più ricco di biodiversità, con a Nord il delta del Danubio e una fauna e una flora molto caratteristiche, favorite dall’intersezione di climi diversi, tra le steppe russe e la dolcezza mediterranea. Ben presto però, gli artefatti umani ricordano che la Dobrugia è anche un territorio ricco di risorse energetiche. Nelle aree a Nord della città di Costanza – che è il più grande porto del Mar Nero – s’allungano, proprio lungo la costa, i fumi neri di una delle principali raffinerie deldell’Est. Queste terre battute costantemente dai venti ospitano infatti sia le centrali nucleari del Paese sia il più grande parco eolico d’Europa. Nel 2010 grandi mobilitazioni ...

romania_carmen : RT @SJosemariait: Dio non ti strappa dal tuo ambiente, non ti allontana dal mondo, né dal tuo stato, né dalle tue nobili ambizioni umane, n… -

Ultime Notizie dalla rete : Romania vuole

Linkiesta.it

Siin questo modo risvegliare lo stereotipo negativo associato nel corso di decenni all'URSS ... 1999 " Ungheria, Polonia, Cechia 2004 " Bulgaria, Lettonia, Lituania, Estonia,, Slovacchia,...Il Pdfar fuori la Lega e Salvini? Magari l'intento dei dem è quello di eliminare una volta ... Andrebbe invece considerato il fatto che 3 Paesi europei, ovvero l'Italia, la Polonia e la, ...Il 3 maggio sarebbe stato il suo compleanno. E proprio in occasione del centoventicinquesimo anniversario dalla nascita, il Giardino dell’Iris di Firenze, che lei ha contribuito a fondare, ricorda la ...BOLOGNA. "Per favore guardate il film sullo schermo più grande possibile e portate tutti quelli che conoscete in sala a vedere tutti i film premiati quest’anno". È l’appello con cui l’attrice Frances ...