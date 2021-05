La Rocca Malatestiana rianimata per l' estate | il Comune cerca un nuovo gestore

forli24ore : Rocca Malatestiana, il Comune di Cesena cerca un nuovo operatore economico - emiliaromagnago : Rocca Malatestiana, il Comune cerca un nuovo operatore economico (FOTO) - nicolopfoschi : ?? Visuale mozzafiato dalla Rocca Malatestiana di Villaverucchio ?? . . #roccamalatestianaverucchio #verucchio… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocca Malatestiana

CesenaToday

Riaprire laper la stagione estiva. L'Amministrazione comunale ha avviato la procedura per individuare un operatore economico a cui affidare in concessione il servizio di gestione della...Riaprire laper la stagione estiva. L'amministrazione comunale ha avviato la procedura per individuare un operatore economico a cui affidare in concessione il servizio di gestione della...L'Assessore Carlo Verona: “Anche quest’anno la rocca sarà al centro di Green City e degli eventi dell’estate”.Riaprire la Rocca Malatestiana per la stagione estiva. L’Amministrazione comunale di Cesena ha avviato la procedura per individuare un operatore economico a cui affidare in concessione il servizio di ...