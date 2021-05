La risposta di Sigfrido Ranucci a Italia Viva che accusa Report di aver pagato una fonte 45mila euro | VIDEO (Di lunedì 3 maggio 2021) Proprio nel giorno in cui Report pubblica un’anticipazione della puntata che andrà in onda stasera in cui si parlerà del senatore Matteo Renzi, Italia Viva, tramite Luciano Nobili (che ha annunciato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Economia), accusa la trasmissione della Rai di pagare le proprie fonti per realizzare servizi contro il leader di Italia Viva. E pagarle anche molto, circa 45mila euro. Nel pomeriggio è però arrivata la risposta del conduttore di Report Sigfrido Ranucci”: “Assolutamente falso, si tratta solo di fango”. Cosa ha detto Sigfrido Ranucci Ecco cosa ha detto il conduttore di Report ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Proprio nel giorno in cuipubblica un’anticipazione della puntata che andrà in onda stasera in cui si parlerà del senatore Matteo Renzi,, tramite Luciano Nobili (che ha annunciato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Economia),la trasmissione della Rai di pagare le proprie fonti per realizzare servizi contro il leader di. E pagarle anche molto, circa. Nel pomeriggio è però arrivata ladel conduttore di”: “Assolutamente falso, si tratta solo di fango”. Cosa ha dettoEcco cosa ha detto il conduttore di...

