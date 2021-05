La riforma della giustizia vista da un avvocato penalista

Leggi su formiche

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il progetto diche la Ministra Cartabia sta elaborando contiene certamente degli spunti interessanti ed è apprezzabile soprattutto perché non si connota come un disegno ideologico, ispirato a logiche da tifoseria. Inoltre, è uno schema diche mette al centro il problema che mina la credibilità e l’efficienza: la lunghezza di tutti i processi. Tuttavia, a mio modesto avviso, di nuovo non si interviene sulla vera causalentezzamacchina giudiziaria che non è rappresentata dalla mancanza di risorse ma dalla scarsa produttività di chi gestisce il servizio. Come dimostra l’esempio di uffici giudiziari che funzionano bene disponendo di meno risorsemedia (pensiamo al tribunale ...