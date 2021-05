La ribellione di Manchester

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ail progetto abortito della Superlega ha risvegliato sentimenti sopiti, non certo eclissati. A distanza di due settimane, la sponda United della città inglese resta l’epicentro del terremoto per le conseguenze che continuano a lievitare con il passare dei giorni. Alla base c’è la spinta reazionaria di una piazza in subbuglio, stanca dei 16 anni trascorsi in mano ai Glazer, magnati americani invisi dalla prima ora. La clamorosa azione culminata nell’invasione di campo all’Old Trafford è soltanto il gesto più eclatante d’unacrescente. Una settimana prima c’erano già state la manifestazione fuori dallo stadio e soprattutto l’irruzione improvvisa presso il centro di allenamento di Carrington, per chiedere al tecnico Solskjaer e alla squadra di prendere le distanze in via ufficiale dalla proprietà. Non solo, poco dopo il lancio della ...