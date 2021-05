La regina Elisabetta non ha mai più voluto rivolgere la parola alla sua istitutrice, Marion Crawford per un errore che fece. Nel podcast di iO Donna, God Save the Queen, abbiamo intervistato la scrittrice inglese Wendy Holden che ne ha scritto in "La governante della regina". (Di lunedì 3 maggio 2021) I 10 scandali che hanno sconvolto la regina Elisabetta guarda le foto La regina Elisabetta è già leggenda. Con i suoi 95 anni e con il suo regno lungo settant’anni ha sfiorato ogni record. Eppure anche la sovrana più iconica della storia moderna ha un segreto poco conosciuto: non ha mai più voluto rivolgere la parola alla sua istitutrice, Marion Crawford. Il suo errore? ... Leggi su iodonna (Di lunedì 3 maggio 2021) I 10 scandali che hanno sconvolto laguarda le foto Laè già leggenda. Con i suoi 95 anni e con il suo regno lungo settant’anni ha sfiorato ogni record. Eppure anche la sovrana più iconicastoria moderna ha un segreto poco conosciuto: non ha mai piùlasua. Il suo? ...

rinaldo_1980___ : @AleTanzini Solo la regina Elisabetta sarà testimone del prossimo........... Forse........... ?????? - DonnaGlamour : Paura per la Regina Elisabetta: due persone si sono introdotte a Windsor - GabriItalia : RT @Overbite71: ????Si rischia di mettere in difficoltà tutta la campagna vaccinale,di mettere in difficoltà Crisanti, Galli, Bassetti, LoPal… - siamonoitv2000 : RT @orasolaretv2000: #3maggio h14 a #orasolaretv2000 la lunga storia d’amore tra la regina Elisabetta e il principe Filippo raccontata da A… - luceecenere_ : @_blackstarlight Se lei non è presa da deddy io sono la regina Elisabetta -