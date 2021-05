SilvanoPravato : RT @LaNotiziaTweet: La proroga dello stato d'emergenza al 31 luglio (e Salvini e Meloni come mai stanno zitti?) - LaNotiziaTweet : La proroga dello stato d'emergenza al 31 luglio (e Salvini e Meloni come mai stanno zitti?) - CoronaLupo : La #camera dello Stato della #Florida approva con 27 voti a favore contro 9 un emendamento che impone il divieto di… - GazzettaCE : Mondragone, proroga chiusura scuole senza rendere noti i risultati dello screening già effettuato - casertafocus : MONDRAGONE - Proroga chiusura scuole senza rendere noti i risultati dello screening già effettuato: l’opposizione s… -

Ultime Notizie dalla rete : proroga dello

' Lastop alle cartelle esattoriali al 31 maggio annunciata dal Mef è una buona notizia per chi non sta lavorando da mesi e deve essere aiutato, non vessato ', ha dichiarato Licia ......da gennaio 2021 e fino alla cessazionestato di emergenza, invece, c'è tempo un anno per sostenere la prova di teoria, anziché sei mesi previsti dal Codice della strada. Documentidei ...Lo stato d'emergenza prorogato al 31 luglio: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Salvini e Meloni perché stanno zitti?Peacelink ha inviato alla Commissione europea una lettera, accompagnata da una relazione con 12 allegati tecnico-giuridici, per un totale di 25 pagine che documentano le criticità dello stabilimento s ...