La politica in subbuglio ha espresso il proprio pensiero dopo la polemica che ha investito l'emittente per aver definito l'intervento del rapper sul palco del concerto del Primo Maggio inopportuno (Di lunedì 3 maggio 2021) Fedez – Rai, il putiferio è scoppiato. «Ho dormito poco e niente, ma ho visto che c’è chi mi ha attaccato su tutto, sul discorso che ho fatto – prosegue – ma anche sulla macchina, sulla Lamborghini. Ecco una novità, vendo la Lamborghini, tanto non la uso più e butto lì una domanda: ma se compro una Panda sono più credibile e posso dire quello che penso? Voglio solo tornare dalla mia famiglia». Così il rapper all’indomani della sua denuncia sul palco del concerto del Primo Maggio in diretta sulla Rai. Fedez difende a spada tratta il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia, lo fa da settimane e lo vuole fare, con parole sue ovviamente, nel discorso sul palco del concerto del Primo Maggio in diretta sulla Rai. Ma ... Leggi su iodonna (Di lunedì 3 maggio 2021) Fedez – Rai, il putiferio è scoppiato. «Ho dormito poco e niente, ma ho visto che c’è chi mi ha attaccato su tutto, sul discorso che ho fatto – prosegue – ma anche sulla macchina, sulla Lamborghini. Ecco una novità, vendo la Lamborghini, tanto non la uso più e butto lì una domanda: ma se compro una Panda sono più credibile e posso dire quello che penso? Voglio solo tornare dalla mia famiglia». Così ilall’indomani della sua denuncia suldeldelin diretta sulla Rai. Fedez difende a spada tratta il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia, lo fa da settimane e lo vuole fare, con parole sue ovviamente, nel discorso suldeldelin diretta sulla Rai. Ma ...

AlguerIT : ALGHERO Terapia Intensiva bocciata: politica in subbuglio «Abbiamo perso la pazienza, Alghero si ribella»… - daguannomassimo : 'Cara' Lega @matteosalvinimi continuate a emulare Berlusconi.....tempo un anno e avrete le stesse percentuali SWAG… - leone52641 : RT @TwittGiorgio: Centrodestra in subbuglio. L'idea di un intergruppo dei 'governativi' (senza FdI)....NON SOLO FORZA ITALIA ORA ANCHE LA L… - marisavillani : RT @FabrizioDalCol: Centrodestra in subbuglio. L'idea di un intergruppo dei 'governativi' (senza FdI) Intanto abbiamo un gopverno di politi… - Gigettox : RT @TwittGiorgio: Centrodestra in subbuglio. L'idea di un intergruppo dei 'governativi' (senza FdI)....NON SOLO FORZA ITALIA ORA ANCHE LA L… -