La paura della variante indiana e la mini zona rossa a Sabaudia (Di lunedì 3 maggio 2021) Un tempo il problema erano le zanzare, oggi a dannare la vita dell'Agro pontino ci pensa il Covid-19. La preoccupazione si chiama variante indiana. Tra Latina, Sabaudia, San Felice al Circeo, Fondi e fino a Terracina vivono oltre 15mila sikh che lavorano nelle aziende agricole di quella che un tempo era una palude ed oggi è invece una delle zone agricole più produttive del paese. Già lo scorso anno dopo una festa di carnevale in un centro anziani dell'agro pontino vicino a Fondi si creò un preoccupante cluster. La provincia di Latina per prima fu colpita dai provvedimenti restrittivi: zona rossa e obbligo di mascherina anche all'aperto. Regole a cui tutti nel tempo ci siamo dovuti abituare. Negli scorsi giorni, invece, le preoccupanti notizie che arrivavano dall'India, hanno spinto la regione Lazio ad ...

