La montagna | il ghiaccio | il frastuono | l’Ambrì

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 3 maggio 2021) Un minuto alla fine. Le linee sulsono trincee. Per acciuffare il pareggio, gli ospiti del Kloten tolgono il portiere e aggiungono un attaccante. La tipica mossa della disperazione nell’hockey. La squadra di casa — l’Hockey Club Ambrì Piotta, per tutti HCAP, o semplicemente— si difende con vigore: contrasti, cariche, lotte di posizione, scivolate. Vale tutto, pur di tenere il disco lontano. In una tonnara del genere, un essere umano normale perderebbe le costole in pochi istanti. Ma dietro alla balaustra, sui gradoni degli spalti, nessuno ha tempo per questi pensieri. Gli occhi sono ipnotizzati dai movimenti del disco, mentre nell’aria si respira la tensione tipica delle sfide salvezza. Quelle in cui a dominare è la paura di perdere, più che la voglia di vincere. Una tifosa in preda al panico borbotta imprecazioni in svizzero tedesco. ...