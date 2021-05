La moglie di Marchisio annuncia | “Abbiamo preso tutti il Covid”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 3 maggio 2021) Su Instagram l’annuncio di Roberta Sinopoli Purtroppo i contagi da– 19 non lasciano in pace nessuno, né l’Italia né gli sportivi. In queste ore su Instagram, Roberta Sinopoli,dell’ex centrocampista della Juventus, Claudio, hato la positività di tutta la famiglia. “Purtroppoiltutta la famiglia tranne Davide. Ma stiamobene grazie a Dio”, ha scritto. L’annuncio è arrivato a seguito della domanda di un follower che chiedeva come mai fosseroin quarantena. Leggi anche: Claudio: “Il video hard della maestra si chiama revenge porn” Ladell’ex calciatore ha poi aggiunto: “Ora stiamo aspettando l’esito dell’ultimo ...