La lotta di Repubblica | unico sito di news a giocare la stessa partita con gli OTT

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 3 maggio 2021) Le classifiche dei siti internet più visitati sono uno dei crucci degli investitori pubblicitari dell’ultimo periodo. Tant’è – ve ne avevamo già parlato – che anche i consorzi tradizionali stanno puntando a fornire valori aggregati in cui il web giochi un ruolo da protagonista (si veda la nascita di Audicomm, dalla fusione di Audiweb e Audipress) proprio per dare una visione più uniforme di quello che potremmo definire il mercato delle impression. A questo propo, vale sempre la pena buttare un occhio alla classifica stilata da Similarweb: per i non addetti ai lavori, si tratta di una piattaforma che aggrega i bigdata per fornire delle statistiche sempre aggiornate sul comportamento degli utenti rispetto a siti web e applicazioni. LEGGI ANCHE > C’è una nuova vita per alfemminile: è come se il gruppo Gedi acquistasse un social network Similarweb mostra la ...