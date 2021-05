La furia e quei vetri usati come arma | così l' agente l' ha fermato

(Di lunedì 3 maggio 2021) "Uscite di casa sennò vi ammazzo": ubriaco e in crisi di astinenza, completamente fuori controllo, aggredisce i poliziotti. L'uomo, un 36enne di Nettuno (Roma), è piantonato in ospedale

il Giornale

Che è stato subito soccorso dal collega che, a sua volta, è stato investito dalla furia del 36enne. A quel punto, uno dei due agenti ha sfoderato l'arma d'ordinanza dalla fondina intimando all'uomo ...
"Uscite di casa sennò vi ammazzo": ubriaco e in crisi di astinenza, completamente fuori controllo, aggredisce i poliziotti. L'uomo, un 36enne di Nettuno (Roma), è piantonato in ospedale ...