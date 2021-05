La fine della libertà e la legalizzazione del "poliamore" (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi non si può più neanche pensare che le pratiche erotiche omosessuali non siano "vero amore" e quindi non si può dire che due persone dello stesso sesso non sono una (vera) famiglia e che i bambini hanno bisogno di una mamma e di un papà. La stessa anti-cultura, non consentirà neanche di mettere in dubbio che i "poliamoristi", cioè coloro che praticano le orge in pianta stabile (e con "amore") possano essere "famiglia". Per aver scritto queste cose, se il disegno di legge Zan sarà approvato al Senato, rischio da uno a quattro anni di reclusione, aumentati perché il reato è commesso a mezzo stampa. Ma, probabilmente e comprensibilmente, Panorama non si arrischierebbe più a pubblicare un articolo come questo. Allo stesso modo, nessuno potrà opporsi all'invasione di progetti, corsi, lezioni Lgbt (o "poliamoristi") nelle scuole e nei luoghi di lavoro, o presso gli ordini professionali ... Leggi su panorama (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi non si può più neanche pensare che le pratiche erotiche omosessuali non siano "vero amore" e quindi non si può dire che due persone dello stesso sesso non sono una (vera) famiglia e che i bambini hanno bisogno di una mamma e di un papà. La stessa anti-cultura, non consentirà neanche di mettere in dubbio che i "poliamoristi", cioè coloro che praticano le orge in pianta stabile (e con "amore") possano essere "famiglia". Per aver scritto queste cose, se il disegno di legge Zan sarà approvato al Senato, rischio da uno a quattro anni di reclusione, aumentati perché il reato è commesso a mezzo stampa. Ma, probabilmente e comprensibilmente, Panorama non si arrischierebbe più a pubblicare un articolo come questo. Allo stesso modo, nessuno potrà opporsi all'invasione di progetti, corsi, lezioni Lgbt (o "poliamoristi") nelle scuole e nei luoghi di lavoro, o presso gli ordini professionali ...

Ultime Notizie dalla rete : fine della CASO FEDEZ/ Se la Rai crolla davanti al nuovo potere dei social (e di uno Smartphone) Tanti studiosi e scienziati della politica da tempo vanno dicendo che la sinistra ha perso ... Alla fine, ne escono sconfitti tutti.

Recovery, Cingolani: 'Tempi certi o falliremo transizione verde' È quanto ha affermato in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro per la Transizione ... Bisogna evitare che la temperatura media aumenti di più di 1,5 o 2 gradi entro fine secolo. E questo non ...

Da Czestochowa la preghiera per la fine della pandemia Avvenire Il caso Fedez rivela l'urgenza di metter fine alla lottizzazione Rai Grazie al rapper si torna a parlare di uno dei temi più delicati e mai affrontati della tv pubblica: il suo correntismo politico e le scelte editoriali che ne conseguono ...

Covid, controlli interforze 21 sanzioni nel Fermano E' di 21 sanzioni per violazione delle regole anti covid il bilancio dei controlli interforze effettuati nel fine settimana da personale della Polizia di Stato, militari dell'Arma dei Carabinieri, del ...

