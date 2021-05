La famiglia Regeni denuncerà gli autori del video su Youtube che infanga la figura di Giulio (Di lunedì 3 maggio 2021) (The Story of Regeni – alcune locandine)La famiglia di Giulio Regeni, il dottorando dell’università di Cambridge ucciso al Cairo nel 2016, sporgerà denuncia contro gli autori del finto “documentario” che tenta di dipingere il ricercatore come una spia, gettando fango sulla sua figura e sulle circostanze della sua uccisione. Scoperto da Wired la settimana scorsa, il video è apparso su Youtube il 28 aprile, il giorno prima dell’udienza preliminare contro i quattro agenti segreti egiziani imputati nella tortura e omicidio di Giulio Regeni. Udienza poi rinviata al prossimo 25 maggio, perché l’avvocato difensore di uno degli agenti coinvolti sarebbe entrato in contatto con una persona positiva a Covid-19. Per Paola ... Leggi su wired (Di lunedì 3 maggio 2021) (The Story of– alcune locandine)Ladi, il dottorando dell’università di Cambridge ucciso al Cairo nel 2016, sporgerà denuncia contro glidel finto “documentario” che tenta di dipingere il ricercatore come una spia, gettando fango sulla suae sulle circostanze della sua uccisione. Scoperto da Wired la settimana scorsa, ilè apparso suil 28 aprile, il giorno prima dell’udienza preliminare contro i quattro agenti segreti egiziani imputati nella tortura e omicidio di. Udienza poi rinviata al prossimo 25 maggio, perché l’avvocato difensore di uno degli agenti coinvolti sarebbe entrato in contatto con una persona positiva a Covid-19. Per Paola ...

