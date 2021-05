La famiglia di Giulio Regeni querela gli autori del “web-doc” (pieno di fake news) sul figlio (Di lunedì 3 maggio 2021) La miglior definizione di quel “web-doc” sulla morte di Giulio Regeni l’ha data Paola Deffendi, madre del giovane dottorando rapito e barbaramente ucciso in Egitto nel 2016: un “filmetto”. Ma quanto contenuto all’interno di quei 50 minuti (con la voce guida araba e i sottotitoli in lingua inglese e italiana, con annessi errori di traduzione e di grammatica) è molto grave, lesivo e diffamante. Per questo motivo, Alessandra Ballerini – legale della famiglia dello studente triestino – ha annunciato la querela per diffamazione nei confronti degli autori del “documentario” su Regeni. LEGGI ANCHE > Tutte le fake news del “web-doc” su Giulio Regeni L’annuncio è arrivato in diretta televisiva, durante la trasmissione Che ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 3 maggio 2021) La miglior definizione di quel “web-doc” sulla morte dil’ha data Paola Deffendi, madre del giovane dottorando rapito e barbaramente ucciso in Egitto nel 2016: un “filmetto”. Ma quanto contenuto all’interno di quei 50 minuti (con la voce guida araba e i sottotitoli in lingua inglese e italiana, con annessi errori di traduzione e di grammatica) è molto grave, lesivo e diffamante. Per questo motivo, Alessandra Ballerini – legale delladello studente triestino – ha annunciato laper diffamazione nei confronti deglidel “documentario” su. LEGGI ANCHE > Tutte ledel “web-doc” suL’annuncio è arrivato in diretta televisiva, durante la trasmissione Che ...

