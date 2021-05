La Danimarca non somministrerà il vaccino Johnson & Johnson: “I vantaggi non superano i rischi di effetti avversi” (Di lunedì 3 maggio 2021) I possibili effetti avversi in coloro che si sottopongono al vaccino hanno convinto la Danimarca a portare avanti il proprio programma di immunizzazione di massa per il coronavirus senza utilizzare il farmaco prodotto da Johnson & Johnson. L’autorità sanitaria di Copenhagen ha diffuso un comunicato spiegando di aver “concluso che i vantaggi dell’utilizzo del vaccino Covid-19 di Johnson & Johnson non superano il rischio di causare il possibile effetto avverso in coloro che ricevono il vaccino”. Una posizione che va controcorrente rispetto a quella degli altri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) I possibiliin coloro che si sottopongono alhanno convinto laa portare avanti il proprio programma di immunizzazione di massa per il coronavirus senza utilizzare il farmaco prodotto da. L’autorità sanitaria di Copenhagen ha diffuso un comunicato spiegando di aver “concluso che idell’utilizzo delCovid-19 dinonilo di causare il possibile effetto avverso in coloro che ricevono il”. Una posizione che va controcorrente rispetto a quella degli altri ...

