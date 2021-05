La Danimarca non somministrerà il vaccino di Johnson & Johnson (Di lunedì 3 maggio 2021) La Danimarca ha annunciato che non somministrerà il vaccino di Johnson & Johnson (J&J) contro il coronavirus. Le autorità sanitarie danesi hanno spiegato in un comunicato che «i benefici dell’utilizzo del vaccino di Johnson & Johnson non superano il rischio di Leggi su ilpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Laha annunciato che nonildi(J;J) contro il coronavirus. Le autorità sanitarie danesi hanno spiegato in un comunicato che «i benefici dell’utilizzo deldinon superano il rischio di

hymage : RT @davcarretta: La Danimarca abbandona Johnson&Johnson. “I benefici non superano i rischi”. - DocThomas : RT @davcarretta: La Danimarca abbandona Johnson&Johnson. “I benefici non superano i rischi”. - Idl3 : Credo che ora la Danimarca sia il primo Paese ad aver ufficialmente messo uno stop ai vaccini non mRNA. - ilpost : La Danimarca non somministrerà il vaccino di Johnson & Johnson - GabrieleDragani : RT @davcarretta: La Danimarca abbandona Johnson&Johnson. “I benefici non superano i rischi”. -