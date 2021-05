La Danimarca non somministrerà il vaccino di Johnson & Johnson. In Italia ipotesi AstraZeneca anche a under 60 (Di lunedì 3 maggio 2021) La Danimarca ha annunciato che non somministrerà il vaccino di Johnson & Johnson (J&J) contro il coronavirus motivando la sua decisione con le preoccupazioni per dei gravi effetti collaterali legati ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Laha annunciato che nonildi(J;J) contro il coronavirus motivando la sua decisione con le preoccupazioni per dei gravi effetti collaterali legati ...

ilpost : La Danimarca non somministrerà il vaccino di Johnson & Johnson - QueenDidodotOrg : Vaccino, la Danimarca non approva Johnson&Johnson. Bocciato per i rischi maggiori dei benefici - sansfarallan : @borghi_claudio @Ussignur_ @Gio72ga viste sempre la notte. Danimarca ecc insegnano. Col coprifuoco diventa più diff… - giangoSGV : Non in quella della Danimarca - FPanunzi : 'C'è un giudice in Danimarca'. Come mettere insieme due modi di dire e non fare capire niente. -